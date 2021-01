Lupin : Quand Omar Sy joue son personnage incognito dans le métro parisien

On peut s’appeler Omar Sy et coller des affiches incognito dans le métro parisien. A l’image de son personnage qu’il incarne dans la série «Lupin», l’acteur est passé inaperçu au milieu de la foule, et n’a pas été reconnu par les voyageurs.

«Dans la série Lupin, mon personnage Assane est un professionnel de la diversion. En portant la bonne tenue, au bon endroit, au bon moment, il est capable de se faire passer pour n’importe qui, n’importe où, pour arriver à ses fins. Aujourd’hui, on va vous prouver qu’au-delà de la fiction, même dans la vraie vie, parfois on voit, mais on ne regarde pas», prévient l’acteur en ouverture de cette vidéo.

Le 4 janvier, à 9h23, Omar Sy, dont le visage était en partie caché par un masque, s’est rendue à la station Palais Royal – Musée du Louvre, en plein cœur de la capitale. Sur le quai, et alors que les Parisiens étaient hypnotisés par leur smartphone ou attendaient avec impatience l’arrivée du métro, le comédien a pu tranquillement coller les affiches XXL comme un maroufleur lambda, allant même jusqu’à demander de l’aide à certains passants qui ne se rendaient pas compte qu'ils avaient devant eux l'une des personnalités préférées des Français.

Vous avez vu l’affiche,



mais avez-vous vraiment regardé qui l’a posée? pic.twitter.com/McQpNzE6Lx — Omar Sy (@OmarSy) January 12, 2021

Aussi malin et roublard que le héros de «Lupin» sur Netflix, l'ex-acolyte de Fred Testot a accompli sa mission sans se faire repérer. «Vous avez vu l’affiche, mais avez-vous vraiment regardé qui l’a posée ?», a écrit Omar Sy dans un post publié ce mardi sur Twitter.

Une belle promotion pour la série qui cartonne actuellement dans le monde entier et dont les fans espèrent déjà une deuxième saison.