Meghan Markle : avec son joli cadeau pour Kate Middleton, elle enterre la hache de guerre

Après la guerre, le temps des cadeaux. La hache de guerre semble bel et bien enterrée entre Meghan Markle et sa belle-sœur Kate Middleton, à qui elle a envoyé un «généreux cadeau» pour ses 39 ans le 9 janvier dernier.

Kate Middleton a généralement pour habitude, tous les ans, de souffler ses bougies avec ses amis et sa famille lors d'un week-end traditionnel de chasse dans le Norfolk.

Mais crise sanitaire oblige, l’épouse du prince William a dû se contenter d’une simple «tea party» en petit comité, entourée de son cher et tendre et de leurs trois enfants, le prince George, âgé de 7 ans, la princesse Charlotte, 5 ans, et le jeune Louis, 2 ans.

Selon la presse, Kate Middleton a été très gâtée pour cet anniversaire, recevant ainsi une «montagne de cadeaux» et surtout une magnifique parure de diamants et de saphirs de la part de son mari.

«Une jolie surprise»

Mais c'est surtout un cadeau venu tout droit des Etats-Unis qui a attiré l'attention des médias. Sa belle-soeur Meghan Markle a en effet eu la délicate attention de lui faire parvenir un joli cadeau d'anniversaire par la poste. Un détail qui n'a évidemment pas échappé à la presse anglaise, toujours à l'affût de la moindre information concernant cette famille tant scrutée à travers le monde. Il s'agirait d'un «généreux colis» dont le contenu doit hélas rester... secret. «C'était une jolie surprise, a rapporté une source bien renseignée d'US Weekly. Mais elle n'attendait vraiment rien de leur part.»

Après des mois relativement tendus entre les deux couples, Meghan et Harry ayant décidé de couper les ponts avec la famille royale au printemps 2020 et être indépendants financièrement, ce cadeau sonne comme un signe de réconciliation entre les deux frères et leurs moitiés.

D'après Katie Nicholl, experte en royauté, le couple joindrait régulièrement Kate Middleton, le prince William et leurs enfants par téléphone et par Facetime. «Aujourd'hui, leurs liens sont plus forts, a détaillé Katie Nicholl à Entertainment Tonight. Déjà, ils communiquent, ils se parlent très régulièrement. Ils se sont beaucoup contactés pendant les dernières vacances». Des nouvelles encourageantes.