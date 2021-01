Justin Timberlake et Jessica Biel dévoilent le prénom original de leur 2e enfant

Invité de l’émission américaine «The Ellen DeGeneres Show», Justin Timberlake a confirmé que son épouse, Jessica Biel, avait donné naissance à leur deuxième enfant en juillet dernier.

Un heureux évènement que le site britannique du Daily Mail avait révélé à l’époque, mais qui n’avait jamais été officiellement confirmé par le couple. C’est désormais chose faite, puisque Justin Timberlake a profité de son passage dans l’émission d’Ellen DeGeneres pour partager la bonne nouvelle avec les téléspectateurs, et révéler le prénom – plutôt original – de leur deuxième enfant : Phineas.

.@JTimberlake told me the name of his new baby! Don’t miss the full interview on my show tomorrow. pic.twitter.com/grBQ9sls0S — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 18, 2021

«Il est génial et si mignon, s’est enthousiasmé le jeune papa. Personne ne dort, mais nous sommes ravis et ne pourrions pas être plus heureux. Nous sommes très reconnaissants», explique le comédien.

Mariés depuis 2012, Justin Timberlake et Jessica Biel sont déjà les heureux parents d’un garçon né avril 2015, Silas Randall. Il y a un peu plus d’un an, l’interprète de Cry me a river avait été soupçonné d’infidélité après avoir été photographié main dans la main avec la comédienne Alisha Wainwright, sa partenaire au générique du film Palmer. Justin Timberlake avait évoqué une erreur de jugement lors de ses excuses publiques sur les réseaux sociaux.

«Il y a quelques semaines, j’ai eu un gros manque de jugeote mais que les choses soient claires, il ne s’est rien passé entre ma consœur et moi. J’ai beaucoup trop bu ce soir-là et je regrette mon comportement», avait-il indiqué.