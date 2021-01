Ben Affleck : l’acteur de nouveau célibataire après sa rupture avec Ana de Armas

Ben Affleck est célibataire. Selon le site américain People, l’acteur aurait rompu avec Ana de Armas, avec laquelle il était en couple depuis près d’un an.

Le comédien de 48 ans, et l’actrice cubaine de 32 ans, semblaient pourtant filer le parfait amour, et avaient même décidé de s’installer ensemble pendant le confinement imposé par la crise sanitaire. Un récent voyage d’Ana de Armas auprès de sa famille, en solitaire, avait donné naissance aux premières rumeurs concernant leur rupture.

Si leur relation est terminée, «il y a encore beaucoup d’amour entre eux», explique une source proche du couple au site américain Page Six.«Cette séparation est aussi amicale que possible. Ana est une femme super, mais il faut rappeler que Ben a une famille et il souhaite vraiment être présent dans la vie de ses enfants, tandis qu’Ana est à un autre stade de sa vie», poursuit-elle.

Ben Affleck et Ana de Armas s’étaient rencontrés sur le tournage du film Deep Water, et le couple avait rapidement officialisé leur relation, la comédienne passant du temps en compagnie des enfants de l’acteur oscarisé – Violet, 14 ans, Seraphina, 11 ans, et Samuel, 8 ans – nés de son mariage avec Jennifer Garner. La comédienne de 32 ans l’avait également soutenu dans sa bataille contre ses problèmes d’alcool. «C’est triste, mais pour Ben, ses enfants passent avant tout», conclue la source.