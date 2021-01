Le rappeur Baby CEO serait décédé à l'âge de 20 ans

Selon plusieurs sites spécialisés, le rappeur Baby CEO serait mort à l’âge de 20 ans. Aucune cause officielle de son décès n’a été révélée pour le moment.

Les comptes Twitter de My Mixtapez et Hip Hop Ties ont toutefois relayé l’information à propos de la mort Baby CEO, de son vrai nom Jonathon Brown, jeune rappeur qui avait acquis une notoriété soudaine en 2015, à seulement 14 ans, après son apparition dans un clip faisant l’apologie des armes, de la drogue, et des gangs.

Memphis rapper Baby CEO has reportedly passed away. Rest In Peace pic.twitter.com/QPC34ufPUi — My Mixtapez (@mymixtapez) January 20, 2021

Memphis rapper and Fredo Santana protege Baby CEO has reportedly passed away at the age of 20. RIP Baby CEO pic.twitter.com/TJAPWC7TyX — Hip Hop Ties (@HipHopTies) January 20, 2021

Si la nouvelle venait à se confirmer, la mort de Baby CEO interviendrait trois ans seulement après celle du rappeur originaire de Chicago, Fredo Santana, qui considérait la jeune star comme son protégé. Ce dernier est mort en 2018, à 27 ans, d’une crise épileptique.

Après quelques déboires avec la justice, Baby CEO n’avait plus fait parler de lui pour ses écarts de conduite depuis des années. Il était même devenu père récemment, à en croire certains messages sur les réseaux sociaux.