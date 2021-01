Nés le même jour, Omar Sy et sa fille Selly posent ensemble pour leur anniversaire

Omar Sy et sa fille, nés le même jour, ont tous les deux fêté leur anniversaire ce mercredi 20 janvier. L’acteur de 43 ans en a profité pour poster une photo en compagnie Selly, qui vient d’avoir 20 ans.

L’acteur vedette de la nouvelle série à succès «Lupin», se veut d’ordinaire plutôt discret sur sa vie privée. Pour ce jour spécial, il a tout de même tenu à poster une photo en compagnie Selly, sa fille aînée, sur son compte Instagram. «Merci pour tous vos messages d’anniversaire à moi et à mon bébé. Je me sens si reconnaissant et fier», écrit Omar Sy en anglais.

Hélène Sy, son épouse, a aussi publié des photos de famille, et notamment des photos de sa fille lorsqu’elle n’était encore qu’un bébé. «Il y’a 20 ans aujourd’hui, tu venais au monde au retour d’une soirée d’anniversaire en famille pour ton papa qui fêtait alors ses 23 ans. Tu fus évidemment pour lui le plus beau des cadeaux d’anniversaire qu’il pouvait un jour recevoir, et pour nous deux, le bonheur de devenir parents pour la première fois.» Elle dédie un autre post à son mari, dans lequel elle lui déclare : «Mon amour, mon meilleur ami, mon âme sœur, mon seul et unique, joyeux anniversaire.»

Selly Sy, la fille aînée du couple, est donc la plus âgée d'une fratrie de cinq enfants, dont deux garçons Tidiane et Alhadji, et deux autres sœurs, Sabah et la petite dernière, Amani-Nour, qui a fêté ses trois ans au mois de septembre dernier.