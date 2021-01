Vidéo : Melania ne fait même plus l'effort de poser avec Donald Trump

Au diable les conventions. Après avoir quitté la Maison Blanche, Melania et Donald Trump sont arrivés hier sur le tarmac de Palm Beach en Floride où ils ont été accueillis par une horde de photographes.

Si l’ancien président américain a pris le temps de prendre la pose, son épouse – libérée du poids des apparences – a copieusement ignoré les journalistes, visiblement pressée de disparaître le plus rapidement possible. Et de rejoindre le luxueux complexe hôtelier de Mar-a-Lago où le couple va séjourner désormais.

Ce n’est pas la première fois que Melania se comporte de la sorte avec Donald Trump, l’ex-première dame des États-Unis ayant eu, et ce à plusieurs reprises, des gestes de mécontentement à l’égard du père de son fils Barron. En octobre dernier, lors d’un débat avec Joe Biden, Donald Trump avait été repoussé par Melania au moment de quitter le plateau.

Melania rips her hand away at the end of the debate.





Apparently Stand By Your Man wasn't a big hit in Slovenia. pic.twitter.com/73q5DzdSVE

— KevinlyFather (@KevinlyFather) October 23, 2020