L’actrice de Lost et Babylon 5 Mira Furlan est décédée

Connue notamment pour ses rôles dans les séries Lost et Babylon 5, l’actrice Mira Furlan est décédée à l’âge de 65 ans, annonce un bouleversant message posté sur son compte Twitter.

Dans ce texte, on peut y lire les mots très émouvants de la comédienne croate : « Je regarde les étoiles. La nuit est claire et la Voie lactée semble si proche. Je vais bientôt y aller. 'Nous sommes tous poussières d'étoiles', je me souviens soudain de ces lignes issues du scénario de Joe (le créateur de Babylon 5, ndlr). Pas une mauvaise perspective. Je n'ai pas peur. D'ici là, laissez-moi fermer les yeux et ressentir la beauté autour de moi. Et respirer sous cette nuit noire étoilée. Inspirer. Expirer. C'est tout. »

Mira Furlan est née à Zagreb en 1955. Diplômée là-bas de l’Académie des Arts dramatiques, elle a débuté sa carrière en ex-Yougoslavie, notamment avec Emir Kusturica pour le film Papa est en voyage d’affaires (Palme d’Or au festival de Cannes en 1985), avant de partir pour les Etats-Unis en 1991 alors que la guerre dévastait son pays. Féministe engagée et farouche opposante au nationalisme grimpant, elle avait refusé d'arrêter de jouer pour un théâtre serbe à Belgrade après la guerre d’indépendance croate. Exclue du Théâtre national croate, elle avait alors reçu des menaces de mort. « Oui, ils auraient pu me tuer. Et alors ? L’art ne devrait pas avoir de frontières », dira-t-elle plus tard au réalisateur J. Michael Straczynski.

Après avoir suivi les cours du célèbre Actor’s Studio, en 1993 elle rejoint le casting de Babylon 5, série de science-fiction dans laquelle elle incarnera Delenn au long des cinq saisons. En 2004, les fans de séries la retrouvent dans Lost dans laquelle elle incarne la Française Danielle Rousseau, une mystérieuse scientifique coincée sur l’île depuis 16 ans.

Le réalisateur Michael Straczynski a ce vendredi 22 janvier rendu hommage à son « amie » sur Twitter, sans préciser les causes de la mort, mais évoquant un mauvais état de santé depuis quelques temps. « C'est une nuit d'intense tristesse, a-t-il dit, car notre amie et camarade a emprunté la route où nous ne pouvons plus la rejoindre. Mira était une femme bonne et gentille, une artiste incroyablement talentueuse et une amie pour l'ensemble des acteurs et des techniciens de Babylon 5, et nous sommes tous dévastés par cette nouvelle ».

