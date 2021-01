Wejdene revisite le «Buss it challenge» sur TikTok et cartonne

La chanteuse Wejdene a décidé de relever, pour le plus grand plaisir de ses fans, le Buss it Challenge. Sauf que l'interprète des titres «Coco» ou «Anissa» l'a fait à sa manière...

Pour ceux qui ne le savent pas encore, le Buss it Challenge, relayé sur les réseaux sociaux via le hashtag #BussItChallenge est le nouveau défi à la mode. Lancé outre-Atlantique, il s’est rapidement popularisé en Europe, et donc en France, et consiste - en théorie du moins - à enregistrer deux vidéos.

Sur la première, l’internaute se montre ainsi en tenue classique, de style conventionnel, et danse de manière assez réservée sur le titre «Hot In Herre» de Nelly.

La caméra qui filme la scène descend alors brusquement et le ou la protagoniste du challenge est alors censé apparaître dans un second temps vêtu de manière beaucoup plus sexy, voire suggestive.

Et pourquoi Buss it ? Parce que l'internaute doit bouger furieusement son séant en mode twerk sur le morceau «Buss It» d’Erica Banks.

La concurrence mise hors de sa vue

Alors qu'en seulement quelques semaines le Buss It Challenge a été réalisé par plus de 2 millions de personnes, Wejdene a donc décidé de se l'approprier à son tour et ainsi mettre de façon comique la concurrence hors de sa vue.

Car sauf qu'au lieu de se montrer sexy, la jeune chanteuse de 16 ans s’est montrée en train de manger un gros burger.

Elle a ajouté à sa prestation : «Mon Real Buss it», un brin facétieuse.

Mon Real Buss it ♬ Buss It - Erica Banks

Une prestation tout en naturel qui a en tout cas surpris et ravi les nombreux fans de Wejdene.

Pour rappel, la chanteuse compte près de 2 millions d'abonnés rien que sur TikTok, plate-forme sur laquelle elle s'était d'ailleurs révélée.