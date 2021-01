Kate Middleton et le Prince William accueillent un nouvel animal dans leur famille

La famille du Duc et de la Duchesse de Cambridge compte un nouveau membre. Alors qu’en novembre dernier leur chien Lupo est décédé, le couple a accueilli un nouveau cocker anglais. Un chiot qui partage d’ailleurs un lien de parenté avec leur ancien fidèle compagnon, selon le Daily mail.

C’est le frère de Kate Middleton, éleveur canin, qui leur a fait ce cadeau quelques temps avant la disparition de leur fidèle acolyte. L’objectif selon le Daily Mail, était d'«offrir un peu de compagnie à Lupo et redonner un peu d’énergie » à ce compagnon de route, qui depuis son adoption en 2012 a figuré sur nombre de portraits officiels.

Son décès avait d’ailleurs profondément affecté Kate et William, qui avaient partagé la nouvelle de sa disparition sur leur compte officiel.

Des gênes en commun avec Lupo

Arrivé avant le décès de Lupo, le petit animal âgé de 8 mois et dont le nom reste encore méconnu a été accueilli à bras ouverts par Kate, William et leurs trois enfants. «Le nouveau chiot est adorable et toute la famille est ravie», a déclaré un ami au Daily Mail. Un petit chiot tout noir comme lupo qui partage quelques gênes avec son illustre prédécesseur, puisque ce dernier n’était autre que son oncle. Aucune photographie de la famille élargie n'a encore été dévoilée.