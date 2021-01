FKA Twigs livre les détails de sa relation toxique avec Shia LaBeouf

Invitée du podcast «Grounded» sur la BBC Radio, l’artiste FKA Twigs est revenue sur la relation toxique vécue avec Shia LaBeouf et ses nombreuses séquelles.

FKA Twigs explique souffrir désormais d’attaques de panique après neuf mois d’une relation où elle dit avoir ressenti de la peur et de la honte, ponctuée de violences physiques et psychiques de la part de Shia LaBeouf. Leur couple s’est formé sur le tournage du film Honey Boy en 2018, et a vécu une période de «lune de miel très intense» au début, explique FKA Twigs. Puis le comportement du comédien a changé complètement, devenant jaloux et cherchant à contrôler ses moindres faits et gestes. «J’ai vraiment eu l’impression d’être incapable de le quitter, je me sentais sous son emprise… cela me dépassait totalement», avoue la musicienne dans le podcast.

Selon elle, la jalousie et les exigences de Shia LaBeouf sont rapidement devenues hors de contrôle. Elle explique que, pendant les 4 derniers mois de leur relation, elle n’avait plus le droit de regarder d’autres hommes dans les yeux.

A tel point qu’elle a fini par se couper de ses relations amicales et familiales. Le comédien l’accusait également de ne pas lui donner assez d’amour, n’hésitant pas à faire des comparaisons avec ses précédentes conquêtes. «Il me disait que sa précédente petite amie faisait ce qu’il fallait, contrairement à moi… c’était 20 contacts et 20 bisous par jour, un renforcement de ma dévotion pour lui, et de mon engagement envers lui, ce qui est épuisant car il n’y a plus rien de naturel», explique FKA Twigs.

«Il me réveillait en pleine nuit pour m’accuser de toutes sortes de choses, comme de regarder le plafond et élaborer des plans pour le quitter, ou de me masturber, de vouloir être avec quelqu’un d’autre… et cela se passait entre 4H et 7H du matin», poursuit-elle. Longtemps, FKA Twigs a pensé ne rien pouvoir faire pour changer la situation, surtout après que des témoins n’aient rien dit alors que Shia LaBeouf se montrait physiquement violent avec elle à une station-service.

Son déclic est venu le jour où elle a décidé d’appeler un numéro destiné aux femmes en détresse, et qu’elle a réalisé que la personne au bout du fil prenait toute cette histoire très au sérieux. Aujour’hui, FKA Twigs explique souffrir d’un syndrome post-traumatique, et travaille sur elle-même pour retrouver son estime de soi, dans l'espoir de renouer avec la personne qu’elle était avant sa relation avec Shia LaBeouf, contre lequel elle a porté plainte en décembre dernier.

Dans un article publié par le New York Times à propos de cette plainte, le comédien s’était exprimé sur le sujet, affirmant que, selon lui, les accusations de FKA Twigs étaient fausses, mais qu’il leur devait, à elle et une autre femme à l’origine de la plainte, « le droit d’exprimer publiquement leur point de vue, et pour moi d’accepter d’assumer la responsabilité de ces choses que j’ai faites ».

Dans un autre communiqué publié en rapport avec cette affaire, Shia LaBeouf a précisé : «Je ne suis pas en position de dire à qui que ce soit comment mon comportement les fait se sentir. Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme et mes agressions, seulement des rationalisations. Je me montre abusif envers moi-même et toutes les personnes qui m’entourent depuis des années. Je suis connu pour faire du mal aux gens les plus proches de moi. J’ai honte de ce passé et désolé d’avoir imposé cela aux gens que j’ai blessé. Il n’y a rien d’autre à ajouter».