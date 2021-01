Après son nez, le "Black Alien" français se fait retirer la lèvre

Et une de plus. Le français Anthony Loffredo, plus connu sous le nom de black alien, poursuit sa métamorphose physique. Après s'être fait enlever le nez en septembre 2020, le jeune homme de 32 ans s’est fait amputer une partie de la lèvre.

Une nouvelle transformation physique qu'il a partagé sur son compte Instagram en ce début d'année. Sous le cliché, sur lequel on peut encore voir les points de suture, le jeune homme a publié « Black alien project évolution 20% ». Le montpelliérain n'en serait ainsi qu'à seulement 20 % de sa profonde transformation, déjà bien avancée.

Dans le cadre de son Alien black project, le trentenaire a déjà plus d'une opération à son actif. Parmi elles, une ablation du nez en septembre dernier, réalisée en Espagne car interdite dans l'Hexagone, qui s'ajoute à d'autres métamorphoses antérieures. En 6 ans seulement, Anthony Loffredo s'est également fait enlever les oreilles, implanter des plaques sous le crâne et couper la langue en deux.

Des modifications qu’il a amorcées à 26 ans, avec son opération de la langue, comme il l’a expliqué dans une interview accordée à Midi Libre, en septembre dernier. « J’ai commencé tard mais j’ai fait les choses rapidement », poursuit celui qui explique avoir toujours été attiré par les robots, les machines et qui enfant rêvait d’être comme ces créatures-là ». Un processus de transformation qui le rend « très heureux », comme il l’écrivait récemment sur son compte Instagram : « Je ne sais pas si vous allez me croire, mais je vous promets que c'est vrai, depuis que j'ai commencé mon projet, je suis le plus heureux du monde », rappelant toutefois qu'il «n'incite strictement personne à faire pareil ».

