Les graves accusations de la fille de Kellyanne Conway contre sa mère sur TikTok

Claudia Conway, la fille de 16 ans de Kellyanne Conway, ancienne conseillère du président américain Donald Trump, a accusé sa mère d’avoir posté une photo d’elle dénudée.

Dans plusieurs vidéos publiées par l’adolescente sur le réseau social TikTok lundi dernier – qui ont été supprimées depuis, mais dont il existe désormais des copies – Claudia Conway accuse sa mère d’avoir posté cette photo (qui date de plusieurs années selon elle) sur son compte Twitter en utilisant la nouvelle fonctionnalité Fleets, qui efface les messages 24h après leur publication (similaire aux stories d’Instagram ou Snapchat). La photo est toutefois restée assez longtemps accessible pour qu’elle soit sauvegardée par plusieurs utilisateurs de Twitter.

Visiblement très contrariée, Claudia Conway – qui compte 1,6 million d’abonnés sur TikTok – n’a pas hésité à accuser directement sa mère de vouloir lui nuire : «Ma mère a pris cette photo dans le but de l’utiliser contre moi un jour, et quelqu’un a dû pirater son téléphone ou un truc comme ça. Je n’ai pas les mots. Si vous voyez cette photo, prévenez les autorités. Ma mère mérite d’aller en prison. C’est irréel. Elle est la seule personne à avoir cette photo».

Kellyanne Conway posted her minor daughters nudes. Let's talk about why tf those were on her phone to begin with, or the fact that is distribution of child pornography. The lasting psychological effect this will have on her daughter...go to hell, @KellyannePolls pic.twitter.com/u4xzn3wDxN

— Charli (@charlideebee) January 26, 2021