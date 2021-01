Kendji Girac papa : le chanteur annonce la naissance de son premier enfant

Kendji Girac annonce ce jeudi 28 janvier la naissance de son premier enfant, une petite fille prénommée Eva Alba.

Le bébé est né le 26 janvier, a révélé l’heureux papa dans un post sur Instagram. Agé de 24 ans, le chanteur découvert dans la saison 3 de The Voice est visiblement très ému. « Quand l’amour prend vie… Bienvenue à ma petite princesse EVA ALBA que j’aime plus que tout », a-t-il écrit en légende d'une photo, en noir et blanc, des petits pieds de sa fille dans sa main.

De nombreuses personnalités, parmi lesquelles figurent Nikos Aliagas, Dadju ou encore Karine Ferri, ont envoyé un message de félicitations à l'interprète d'Andalouse, qui était resté jusque-là très discret sur sa future paternité. Pour l'heure, le mystère reste même entier quant à l'identité de la maman.

