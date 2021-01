Laure Manaudou et Jérémy Frérot de nouveau parents

L’ex-championne de natation Laure Manaudou et le chanteur Jérémy Frérot ont accueilli leur second enfant ensemble.

Après Lou né en 2017, le couple, formé en 2015 et marié en 2018, a accueilli un petit garçon «il y a deux semaines», a précisé Jérémy Frérot lors d’une interview publiée sur le site Magicmaman ce 27 janvier. «J'étais aux premières loges», a-t-il expliqué. Et pour cause, l’accouchement a eu lieu à leur domicile dans le sud-ouest de la France.

«Avec cet accouchement à domicile, j'ai réalisé encore plus toute la force des femmes à donner la vie », a-t-il ajouté. L’interprète d’Un homme a précisé que Laure Manaudou a accouché sans péridurale et avec une assistance médicale réduite. « C’est tout autre chose », s’est-il exclamé avant d’ajouter : « Tout s'est bien passé, la sage-femme qui était présente nous a beaucoup aidés mais nous sommes bien fatigués !»

Actuellement en pleine promotion pour la sortie de son nouvel album « Meilleure vie » qui sortira le 19 février prochain, Jérémy Frérot a moins de temps pour lui que lors de la naissance de son premier garçon. « Quand Lou est né, je faisais une pause au niveau professionnel, les Frero Delavega venaient de se séparer. Cette fois-ci, c'est différent : accueillir un nouveau-né en pleine promo, c'est du sport ! »

Et les heureux parents doivent en effet avoir beaucoup à faire avec désormais trois enfants à la maison, puisqu’avant d’avoir deux petits garçons, Laure Manaudou était déjà la maman d’une petite Manon née il y a dix ans d’une première union.

