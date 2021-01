Nicolas Bedos annonce qu'il quitte les réseaux sociaux

Las des polémiques à répétition, Nicolas Bedos a annoncé ce samedi 30 janvier qu'il quittait les réseaux sociaux que sont Twitter et Instagram.

Dans un message publié sur Instagram et semble-t-il le dernier, l'acteur et réalisateur explique que « les réseaux sociaux servent de jardin en friche à mes rancœurs personnelles et colères impulsives » et il estime que la tribune qu'ils lui apportent a ses limites « face au fléau du politiquement correct » qui « menace très gravement nos arts non essentiels et la liberté d'expression ».

Tout en faisant ces adieux, Nicolas Bedos explique pourquoi il fait ce choix : « J'ai goûté à cette violence et je l'ai détestée ». Avant de conclure : « Adieu à tous, et vivement la réouverture des salles obscures, vivement la réouverture d'un monde où la culture se considère. »

A la lecture de ce message, un grand nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux ont déploré cet abandon.

Son prochain film, le nouvel opus d'«OSS 117 : Panique en Afrique noire», devrait sortir en salles le 14 avril prochain, à condition que les cinémas aient l'autorisation de rouvrir.