Evan Rachel Wood sort du silence et accuse elle aussi Marilyn Manson d'abus sexuels

L'actrice Evan Rachel Wood est sortie de son silence ce lundi 1er février et a donné le nom de l'homme qui l'a agressée pendant des années : la star Marilyn Manson.

Cela faisait plusieurs années que la rumeur courait. Cette fois, la comédienne a décidé de briser l'omerta et de ne plus taire le nom de son agresseur, avec lequel elle a été en couple de 2007 à 2010, année de leurs fiançailles mais aussi de leur rupture. La star de la série «Westworld» se souvient avoir été âgée de 18 ans lors de leur rencontre, alors qu'il avait déjà fêté ses 36 ans.

«Le nom de celui qui a abusé de moi est Brian Warner, aussi connu du monde sous le nom de Marilyn Manson», écrit-elle en haut de son post sur Instagram.

«Il a commencé à me manipuler quand j'étais adolescente et a horriblement abusé de moi pendant des années. Il m'a lavé le cerveau, m'a manipulée pour que je me soumette», explique Evan Rachel Wood avant d'expliquer sa démarche : «J'en ai fini de vivre dans la peur des représailles, des rumeurs, du chantage. Je suis ici pour dénoncer cet homme dangereux et demander des comptes aux nombreuses industries qui lui ont permis d'agir, avant qu'il ne ruine davantage de vies». Elle conclue par une phrase forte : «Je me tiens aux côtés des autres victimes qui ne se taieront plus ».

Plusieurs femmes unissent leurs voix

Le magazine Vanity Fair donne les noms de quatre autres femmes qui, comme Evan Rachel Wood auraient subi des agressions sexuelles, violences et abus psychologiques de la part du musicien : le mannequin Sarah McNeilly, mais aussi des femmes prénommées Ahsley Lindsay Morgan, Gabriella ou encore Ashley Walters. Toutes réclament que «Brian Warner réponde de ses actes» et indiquent être victimes d'un sévère syndrôme post-traumatique. «Si je partage enfin cette expérience traumatique, c'est pour ma propre guérison, et parce que je ne garderai plus le silence», explique l'une d'elles. «Je ne suis pas une victime. Je suis une survivante», note-t-elle.

Le clan Manson silencieux

Ce n'est pas la première fois qu'Evan Rachel Wood sort du silence puisqu'en 2018 déjà, la comédienne avait évoqué devant le congrès américain des violences sexuelles et conjugales. Un représentant de Marilyn Manson avait alors démenti les rumeurs après que l'actrice ait seulement accusé «un ancien petit ami» sans le nommer, expliquant qu'Evan Rachel Wood avait eu d'autres fréquentations à l'époque où elle était encore en couple avec le chanteur. Cette fois, le clan Manson est silencieux face aux accusations directes de la part de la star.

Une interview de 2009 de Marilyn Manson avait fait couler beaucoup d'encre : le chanteur avait déclaré à propos de la jeune femme qu'il fréquentait alors, qu'il avait «tous les jours des fantasmes de lui fracasser le crâne avec un marteau de forgeron». Une exagération de rock star à ne pas prendre au sérieux, selon l'un des représentants de Marilyn Manson.

