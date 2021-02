Meghan Markle dément avoir fait modifier l’acte de naissance d’Archie

Meghan Markle ne compte pas laisser les rumeurs se répandre et le fait savoir par la voix de son porte-parole. L’épouse du Prince Harry n’est pas à l’initiative des changements effectués sur l’acte de naissance de son fils, plusieurs mois après sa naissance.

Plusieurs médias britanniques avaient laissé entendre samedi 30 janvier dans leurs colonnes que l’acte de naissance du petit Archie avait été modifié par sa mère Meghan Markle quelques temps après sa naissance, afin de changer le nom de baptême de cette dernière - « Rachel Meghan » - pour le remplacer par la mention « Son altesse royal la Duchesse de Sussex ». Visiblement excédée par les rumeurs qui circulent sur son compte, l’actrice a démenti via un porte-parole qui a précisé que cette décision n'incombait pas à Meghan Markle, mais qu’elle venait directement de Buckingham Palace. « Le changement de nom sur ces documents publics de 2019 a été dicté par le Palais. Ce n'était pas une demande de Meghan, la duchesse de Sussex ni du duc de Sussex », explique ainsi le porte-parole de Meghan Markle dans un communiqué, relayé par Omid Scobie, auteur de l’ouvrage « Harry et Meghan, Libres » et spécialiste de la famille royale.

Fatiguée d'être l'un des sujets de prédilection de la presse people, la Duchesse a non seulement rectifié cette information mais aussi fait connaître son mécontement et son exaspération. Selon les mots du porte-parole de la Duchesse, «voir ce tabloïd britannique et leurs pseudos experts présenter cela comme une manœuvre familiale calculée et suggérer qu'elle aurait curieusement voulu être anonyme sur le certificat de naissance de son enfant, ou sur n’importe qu’elle autre document, serait risible si ce n’était pas offensant. Il se passe beaucoup de choses dans le monde. Concentrons-nous dessus plutôt que de créer des rumeurs », peut-on lire dans ce courrier. Un matraquage médiatique qui n'a pas été anodin dans la décision d'Harry et Meghan de reprendre leur liberté en renonçant à leur titre royal, et de s'installer en mars dernier en Californie avec leur fils Archie.

