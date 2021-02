L'inquiétant tweet de Sinead O'Connor qui demande aux internautes de prier pour son fils

Sinead O'Connor a posté un intriguant message sur Twitter, ce lundi 1er février, au sujet de son fils Shane.

Après un premier message mystérieux, dans lequel elle indiquait à ses followers qu'elle avait passé une «horrible journée», la chanteuse irlandaise a en effet demandé à ses fans de «prier» pour l'adolescent, âgé de 16 ans.

«Veuillez prier pour mon fils, Shane. La lumière même de ma vie », a écrit Sinead O'Connor (alias Shuhada Sadaqat depuis sa conversion à l'islam en 2018) sur son compte, suivi par près de 70.000 personnes.

Any spare prayers out there, pls stick one in for my son, Shane. The very light of my life.

— Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) February 1, 2021