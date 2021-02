«Fortnite, c'est terrible» : Brigitte Macron alerte sur l'addiction aux jeux vidéo

En visite à Blois (Loire-et-Cher), ce jeudi 3 février, la Première dame s'est rendue dans une Maison des adolescents, pour échanger sur l'impact de la pandémie.

Le lendemain du lancement de l'opération des Pièces jaunes, Brigitte Macron a recontré les acteurs de la structure, qui tentent d'accompagner les jeunes malgré les bouleversements liés au Covid-19.

«Il faut être particulièrement attentifs à eux en ce moment. L'adolescence est déjà un âge qui n'est pas simple... Avec cette crise, c'est encore plus compliqué (...) A nous adultes, de faire le geste», a-t-elle déclaré.

La présidente de la fondation Hôpitaux de France a indiqué qu'elle s'engageait à «multiplier» ce type de maisons d'adolescents à travers la France.

Mère de trois enfants (Sébastien, Laurence et Tiphaine) et grand-mère de sept petits enfants, Brigitte Macron est particulièrement sensible au sujet de la jeunesse.

Après avoir assisté à une séance de théâtre-forum sur l'addiction aux jeux vidéo, l'ancienne enseignante a fait part de son inquiétude. «Fortnite c'est terrible... Quand ils sont sur des jeux comme ça, comment faire pour qu'ils arrêtent ?», s'est-elle interrogée, en présence du journal local La Nouvelle République.

UN JEU TRES POPULAIRE

Lancé en 2017, le jeu Fortnite peut se jouer sur toutes les plateformes (PC, Switch, Xbox, PS4...). A la fois jeu de construction et de survie, il consiste à s'organiser et s'armer pour combattre des adversaires et vivre dans une île.

Extrêmement populaire parmi les jeunes et jugé très addictif, il rassemble une communauté de plus de 350 millions de joueurs. Alors que la pratique des jeux vidéo a explosé à l'issue du premier confinement, de nombreux parents et éducateurs s'inquiètent des effets sur les plus jeunes.

Les déclarations de Brigitte Macron ont suscité une onde de colère parmi les gamers.

c'est une HONTE Mme Macron de tenir de tels propos sur le jeu video fortnite ! surtout quand on ne connais pas le milieu !!



pour connaître il faut avoir fait l'expérience personnelle, et je ne crois pas que vous ayez eu des problèmes d'addiction à fortnite — LS_Nata (@Natagames12) February 5, 2021

Certains ont insisté sur le caractère plus préoccupant de la détresse étudiante, tandis que d'autres ont ironisé en préconisant d'autres jeux à la place de Fortnite.