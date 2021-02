Nabilla : nouvelle coupe, nouveau look, à quelle star américaine ressemble-t-elle désormais ?

Après la publication de la photo de son décolleté ultra plongeant, Nabilla a encore créé le buzz, jeudi, en dévoilant sa nouvelle coupe de cheveux. Ses fans n’ont pas manqué de commenter ce changement capillaire et l’on comparé à une star américaine tout aussi sexy.

Ses messages sur les réseaux sociaux ne passent jamais inaperçus. Surtout quand il s’agit de son physique et de ses nombreuses transformations.

Jeudi 4 février, l’ex-starlette de télé-réalité a posté une photo prise à Dubaï où elle vit désormais avec son mari Thomas Vergara et son fils Milann. On la voit vêtue d’une robe très moulante et arborant un carré ondulé. Un look qui a suscité de nombreuses réactions de la part de sa communauté d’abonnés sur Instagram.

Selon eux, Nabilla ressemblerait comme deux gouttes d’eau à l’Américaine Kylie Jenner, une autre star de la télé-réalité connue pour sa participation à l’émission «L’Incroyable Famille Kardashian»… ou à sa demi-sœur Kim Kardashian qui serait en train de se séparer de Kanye West, selon les dernières rumeurs.

«On dirait vraiment Kylie là», affirme une internaute. «Vraiment la Kim K française», en écrit une autre. Une chose est sûre, ces trois femmes partagent le même goût pour la mode et les cosmétiques. A noter que Nabilla et Kylie Jenner ont chacune développé leur propre marque de produits de beauté.

