Stars à nu : Daniel Levi livre un témoignage bouleversant sur son combat contre le cancer

Invité de Stars à nu, le chanteur Daniel Levi livre un témoignage fort sur la lutte qu'il mène contre le cancer.

Dans le premier épisode de la saison 2 de l’émission de TF1, qui entend sensibiliser les téléspectateurs sur l’importance du dépistage du cancer du sein, de la testicule et de la prostate, Camille Lacourt, Christophe Beaugrand, Jeanfi Janssens, Vincent Desagnat, Cartman, Gil Alma et Laurent Maistret s’essayent à l’effeuillage pour la bonne cause.

Pour mettre l'accent sur l’importance de leur engagement, ils reçoivent la visite de Daniel Levi, lui-même touché il y a quelques années par la maladie. Le chanteur de la comédie musicale Les Dix Commandements, qui avait révélé avoir souffert d'un cancer du colon qui l'avait plongé dans le coma, a souligné l’importance capitale d’un diagnostic précoce.

« La précocité du diagnostic joue une rôle incroyable dans la guérison. Moi j'ai tardé, du coup j'ai eu une tumeur au colon. Et elle a eu le temps d'envoyer des petits salopards, un peu sur le poumon et un peu sur le foie. Je continue encore de soigner ce qu'il me reste sur le poumon. Et ça fait deux ans où j'ai des périodes où je suis tranquille et puis là, de nouveau, j'ai fait trois-quatre cures de chimiothérapie avec toutes les conséquences. Ce n'est pas marrant (...)», explique-t-il, encourageant chacune et chacun à écouter son corps pour ne pas négliger les symptômes.

«Un an avant que je fasse vraiment les analyses j'avais eu un signe avant-coureur. Toute la journée, l'enfer. Des douleurs à l'estomac, les vomissements... Puis le lendemain plus rien. Je me suis dit que c'est une intoxication alimentaire... Il ne faut rien laisser passer ! », insiste-t-il.

