«The Voice» : quand Amel Bent ne reconnaît pas la voix de sa choriste

Ce samedi 6 février, la saison 10 de «The Voice» sera lancée sur TF1. Présentée comme «unique en son genre» par la chaîne, cette nouvelle édition du télé-crochet sera riche en talents, et promet de l’émotion et des surprises. La preuve avec la coach, Amel Bent.

La chanteuse qui officie dans le fauteuil rouge cette année aux côtés de Marc Lavoine, Florent Pagny et Vianney (nouveau venu) a en effet fait une révélation surprenante à propos des auditions à l’aveugle, lors d’une interview accordée au magazine «Nous deux». Alors qu’elle tournait le dos à une jeune femme qui était en train de chanter pour espérer une place dans le jeu, l’interprète de «Ma philosophie» a avoué ne pas avoir reconnu qu’il s’agissait de... sa choriste.

«J'ai l'habitude de chanter avec elle, je connais sa voix par cœur et, là, j'ai été incapable de la reconnaître. C'est drôle comme le cerveau est conditionné à la vue. Je me suis dit que je n'avais pas l'ouïe si fine», a-t-elle expliqué, alors que les émissions ont été enregistrées il y a quelques semaines.

«Je ne savais pas du tout qu'elle participait à l'émission ! (...) Je vous laisse la découvrir mais c'est une séquence incroyable. C'est grâce à sa venue que j'ai compris le concept de "The Voice"», a ajouté la chanteuse et maman de Sofia et Hana.

Pour ne pas gâcher le plaisir des téléspectateurs, Amel Bent n’a pas précisé si elle s’était retournée, et si cette candidate mystère avait été choisie pour rejoindre un coach. Réponse prochainement sur TF1.

