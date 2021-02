Shakira change de look et ravit ses fans

Nouveau look pour une nouvelle vie ? Shakira a dévoilé ce week-end sa nouvelle coupe de cheveux, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle n'est pas passée inaperçue.

Sur son compte Instagram, la chanteuse colombienne est en effet apparue avec des cheveux colorés... en rose. Une photo simplement accompagnée du mot «Voilà», en français dans le texte.

Un gros changement pour celle qui avait fait sensation l'année dernière, à la même époque, lors du show du Super Bowl. Pour autant, cette nouvelle coupe n'est pas exactement ce que Shakira espérait. Dans un autre post, la chanteuse explique que «l'idée était que ce soit encore plus rose». Malheureusement, elle s'est retrouvée à cours de coloration et a dû la mélanger «avec un autre produit plus foncé».

Toujours est-il que le résultat a beaucoup plu à ses fans, si l'on en croit les nombreux coeurs postés sur sa publication, souvent accompagnés de compliments tels que «parfaite», «magnifique» ou encore «superbe».

De nombreux commentaires assurent également que cette couleur donne un véritable coup de jeune à l'interprète de «Waka waka», et la ramène directement à la fin des années 1990 et au début des années 2000.

Il faut dire que l'épouse du footballeur Gerard Piqué a connu de nombreuses coupes différentes tout au long de sa carrière. Tantôt brune, tantôt blonde, elle était même rousse dans le clip du titre «Ojos Asi», qui l'a fait connaître en 1998. Espérons que le rose lui apporte autant de succès.

