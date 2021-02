Booba clashe deux journalistes hip-hop, Twitter s’enflamme

Ce lundi 8 février, Booba était de nouveau en tête des tendances sur Twitter avec plus de 49.000 tweets échangés sur le sujet. En cause : deux nouveaux clashs initiés par le rappeur.

L’affaire a démarré dimanche lorsque Booba s’en est pris au journaliste et animateur radio Yérim Sar, après que ce dernier, accompagné de Fif et Pascal Cefran a critiqué sur Mouv' son dernier tube «Rapti World», sa version revisitée de «Barbie girl». Evoquant un «droit de réponse», le Duc de Boulogne a réclamé une invitation : «soyez là tous les 3 je viens avec plaisir chez vous». Et dans un autre message de les qualifier de «quiches trois fromages».

Mais, face aux attaques, Yérim Sar ne s’est pas démonté et a publié la version longue de sa virulente critique. «Si après 25 ans de carrière, t’en es réduis à faire du Jul avec quatre ans de retard […] C’est un peu comme quand tu vois un grand-père qui se déguise en clown pour amuser ses petits-enfants. D’un côté, t’as de la peine pour lui et d’un autre côté tu te dis qu’il le fait pour la bonne cause : amuser ses enfants», peut-on ainsi l’entendre dire. Le journaliste ne s’est pas arrêté là, avec des sous-entendus beaucoup plus sérieux : «C’est dur la crise de la quarantaine. Et moi, personnellement je préfère que ses rapports aux mineurs se limitent à la musique. Il y a déjà eu R. Kelly là-bas, c’est pas la peine de rééditer».

je préfère la version longue pic.twitter.com/NwjJMcgxnU — spleenter (@spleenter) February 6, 2021

«Sois là pour m’interviewer j’te promets j’te toucherai pas j’ai du sursis mais on pourra débattre comme des grands garçons», lui a répondu Booba.

Sur Twitter, Yérim Sar a poursuivi le clash dans une série de messages, portant de graves accusations impliquant des mineures.

Booba n’a répondu à aucun de ces tweets et a supprimé ceux faisant référence à Yérim Sar.

«Je te détruirai»

Mais il n’est pas resté silencieux pour autant, s’attaquant violemment ce lundi 8 février à un autre journaliste et spécialiste du rap, Mehdi Maïzi. Les deux hommes se connaissent bien puisqu’ils ont travaillé ensemble pendant plusieurs années, avant que l’animateur de «Rap jeu» ne quitte la sphère de Booba pour rejoindre Apple Music. A noter que Mehdi Maïzi est également un ami proche de Yérim Sar.

«Sache que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu perdes la face et que tu perdes ta place. Ca prendra le temps que ça prendra… je te souillerai et je te détruirai», menace-t-il dans un tweet accompagné d’une photo de Medhi Maïzi avec son épouse.

Dans un autre post, Booba a partagé une capture d’un message envoyé par le journaliste à Anne Cibron, la manageuse du rappeur, dans lequel il se plaint de voir une photo de sa femme publiée sur le réseau social. «Jsuis sur tes côtes. A vie», souligne le «Duc», visiblement satisfait de faire à nouveau l’objet d’un buzz.

.@MehdiMouse tu penses que Kanye va appeler Anne cibron ou pas? J’ai rien dis sur ta femme j’en ai même pas parlé. Elle est jolie en plus Stabilise fréro. En tous cas j’suis sur tes côtes. À vie pic.twitter.com/TqxEOqxA08 — Booba (@booba) February 8, 2021

