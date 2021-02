Super Bowl : Gisele Bündchen et Camille Kostek rejouent la vidéo virale de leurs maris sur Instagram

Camille Kostek, la compagne de Rob Gronskowki, vient de publier une vidéo sur Instagram où elle apparaît en compagnie de Gisèle Bündchen, l’épouse de Tom Brady, après la victoire des Buccaneers face aux Chiefs de Kansas City lors du Super Bowl.

Cette courte vidéo est accompagnée du morceau Bad Boy For Life du rappeur P. Diddy.

Une manière très amusante de faire un clin d’œil aux vidéos de leur maris devenues virales, la première en 2019 après la qualification des Patriots pour le Super Bowl.

Et la deuxième, qui date d’il y a deux semaines, où Tom Brady et Rob Gronskowski rejouaient la même scène (plus ou moins), mais cette fois en portant les couleurs des Buccaneers de Tampa Bay.

Âgé de 43 ans, Tom Brady a remporté son 7e titre de champion de la NFL, la Ligue américain de football américaine, tandis que Rob Gronskowski, 31 ans et auteur de deux touchdowns, en à remporter 4 (toujours avec Tom Brady à ses côtés).

