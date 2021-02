Britney Spears : on sait enfin ce qu'elle pense du documentaire controversé sur sa relation avec son père

Britney Spears est sortie de son silence, quelques jours après la diffusion du documentaire «Framing Britney Spears» sur sa mise sous tutelle et le contrôle exercée par son père, Jamie Spears, depuis 2008.

C’est avec un message publié sur sa page Instagram que la chanteuse a choisi de s’adresser à ses fans, et tous ceux qui ont été troublés par la diffusion de ce documentaire.

«Je ne peux pas croire que cette performance de ‘Toxic’ date d’il y a trois ans !!! J'adorerai toujours être sur scène... mais je prends le temps d'apprendre et d'être une personne normale. J'adore tout simplement profiter des choses simples de la vie de tous les jours ! Chaque personne a son histoire et son point de vue sur les histoires des autres ! Nous avons tous tellement de belles vies différentes et lumineuses ! N'oubliez pas, peu importe ce que nous pensons savoir sur la vie d'une personne, ce n'est rien comparé à ce que la personne réelle vit derrière l'objectif», écrit-elle.

Une parenthèse dans son mal-être

Selon le site américain Page Six, Britney Spears aurait été très émue en visionnant le documentaire, et la vague de soutien qui a suivi sa diffusion. «Britney a enfin l'impression de voir la lumière au bout d'un tunnel très long. Il y a des parties du [documentaire] qui étaient trop difficiles et trop émouvantes à regarder, comme les scènes qui décrivent les moments les plus difficiles de sa vie, le cirque médiatique et ses difficultés en tant que jeune mère. Mais elle sent pour la première fois depuis de nombreuses années que les gens sont de son côté et que les choses iront mieux pour elle. Elle espère que grâce à cela elle sera enfin libérée de l'emprise de son père», confie une source proche de la chanteuse de 39 ans.

Outre ses fans, plusieurs personnalités ont exprimé leur soutien à Britney Spears sur les réseaux sociaux après la diffusion du documentaire via le hashtag #FreeBritney, notamment Sarah Jessica Parker, Courtney Love Cobain, ou encore Amber Tamblyn.

Framing Britney was a rough watch, much like the Winehouse documentary, only we know how that story ended. I hope Britney is freed of that conservatorship-- "liberated" as she says in her own words. It is baffling that any judge would continue to uphold it. #FreeBritney — Amber Tamblyn (@ambertamblyn) February 9, 2021

Britney Spears a été placée sous la tutelle de son père en 2008. En novembre dernier, la demande de la star pour obtenir la levée de cette tutelle avait été rejetée par la cour de justice de Los Angeles. Une décision qui avait conduit la pop-star a annoncer son intention de ne plus remonter sur scène tant que cette situation durera. Le juge n’avait toutefois pas exclu une possible révision du dossier à l’avenir.

