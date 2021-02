Kim Kardashian : elle prend la défense de sa fille North après la publication d'une de ses peintures

Kim Kardashian ne se doutait pas qu’une polémique allait éclater après la publication, mardi, d’une toile peinte par sa fille North dans une story Instagram. Beaucoup d’internautes ont exprimé leurs doutes sur les capacités artistiques de la fillette de 7 ans.

Tout avait pourtant bien commencé pour Kim Kardashian au moment de publier la peinture à l’huile de North sur le célèbre réseau social avec le commentaire, «ma petite artiste North». Une maman fière de voir son enfant exprimer son talent artistique.

I will bet anything (even my life) that this painting was not done by north west pic.twitter.com/aaegkDJJKO — Ethan (@sirconeus) February 8, 2021

Mais très rapidement, une foule d’internautes ont commencé à remettre en question le fait que la fillette de 7 ans soit l'auteur de ce tableau montrant une montagne enneigée dominant un lac turquoise et sa végétation.

Une œuvre rapidement comparée au travail de l’artiste originaire de Floride, Bob Ross, mort en 1995 (certains affirment qu’il s’agirait d’une de ses peintures). Les critiques les plus virulentes vont même jusqu’à affirmer que la signature apparaissant en bas du tableau a été ajoutée digitalement.

Face à ce flot d’attaques, Kim Kardashian a pris la défense de sa fille, non sans s’indigner des réactions des internautes et des médias.

Please also sign us up for this “serious oil painting class” that North West took pic.twitter.com/RwEjcgaC5h — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) February 9, 2021

«Ne jouez pas avec moi lorsqu’il s’agit de mes enfants. Ma fille et sa meilleure amie prennent des cours réputés de peinture à l’huile où leur talent et leur créativité sont encouragés et nourris. North a travaillé dur sur cette peinture qu’elle a mis plusieurs semaines à terminer. Comme une maman fière de sa fille, j’ai voulu partager son travail avec tout le monde. Je vois des articles d'opinion dans les médias et des posts sur les réseaux sociaux d'adultes faits par des adultes qui décryptent la peinture afin de savoir si mon enfant a réellement peint cela ou non. Comment osez-vous voir des enfants faire des choses formidables et ensuite essayer de les accuser de NE PAS être géniaux !?!?! S’il vous plaît, arrêtez de vous embarrasser vous-même avec votre négativité et laissez tous les enfants être géniaux. NORTH L’A PEINT ! POINT», a-t-elle écrit, visiblement très remontée.

