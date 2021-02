Princesse Eugénie : la petite-fille d'Elizabeth II a accouché

Dixième dans l’ordre de succession au trône britannique, la princesse Eugenie, 30 ans, a ce mardi 9 février donné naissance à un petit garçon, qui devient le neuvième arrière-petit-fils de la reine d’Angleterre.

La fille cadette de Sarah Ferguson et du prince Andrew (retiré de la vie publique depuis qu'il est impliqué dans l’affaire Epstein), «a accouché en toute sécurité d'un garçon aujourd'hui, le 9 février 2021 à 08H55 (locales et GMT)», a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué publié sur le compte Twitter de la reine, @TheRoyalFamily. Le prénom du nouveau-né, qui pèse 3,9 kg est-il précisé, n’a pas encore été révélé.

Her Royal Highness Princess Eugenie was safely delivered of a son today, 9th February 2021, at 0855hrs at The Portland Hospital. Jack Brooksbank was present.





The baby weighs 8lbs 1oz.





Read the announcement in full: https://t.co/hPiT2aKJe3 pic.twitter.com/QfUtRIG39N

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 9, 2021