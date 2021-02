Divorce de Brad et Angelina : leur fille Shiloh aurait délaissé le nom de son père sur les réseaux

Un petit geste qui pourrait en dire long. Alors que depuis leur séparation en 2016, Angelina Jolie et Brad Pitt se disputent la garde de leurs enfants, entre vives tensions et apaisements, l’acteur de 57 ans semblerait avoir subi un nouveau revers douloureux. Il viendrait cette fois de sa fille Shiloh.

D’après The Mirror, Shiloh, première fille biologique du couple aujourd'hui âgée de 14 ans, aurait en effet supprimé le nom de son père de ses réseaux sociaux. Plus précisément, de son compte secret sur lequel n’apparaîtrait dorénavant que le nom de sa célèbre maman, Jolie. Un nouveau coup dur et une blessure personnelle pour Brad Pitt, qui demande la garde partagée de leurs six enfants - Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox et Vivienne - depuis plusieurs années.

Selon une source citée par The Mirror, « c'est un énorme camouflet envers Brad et un signe qu'il pourrait perdre Shiloh au profit d'Angelina ». « Même si elle ne voulait sûrement pas lui faire de mal, [c'est] un vrai coup dur », poursuit cette source, qui explique que l’acteur « vit et respire pour ses enfants » et que « la famille est tout pour lui ».

D’autant que selon les informations du tabloïd britannique, parmi les six enfants du couple, Shiloh serait la plus proche de son père alors que les relations avec son aîné Maddox, aujourd'hui majeur, se seraient notamment délitées. Reste maintenant à savoir si, à travers ce geste, l’adolescente a vraiment pris parti pour sa maman, au moment même où les tensions entre ses deux parents semblaient s'être apaisées.

A voir aussi