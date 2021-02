Dr. Dre s'affiche au bras d'une mystérieuse femme en soutien-gorge à la sortie d'un restaurant

L’état de santé de Dr. Dre s’améliore visiblement. En plein divorce avec Nicole Young, et après un long séjour à l’hôpital suite à une rupture d’anévrisme, le rappeur a été aperçu au bras d’une jeune femme à la sortie d’un restaurant à Los Angeles.

Sur les photos publiées par le site américain Page Six, elle apparaît dans un ensemble à pieds-de-poule avec une veste laissant apparaître son soutien-gorge et ses tatouages. Dr. Dre tente, quant à lui, de se cacher derrière sa casquette noire. C’est masqué que le couple est sorti de ce steakhouse de Los Angeles où ils venaient de dîner.

Dr. Dre with mystery woman amid divorce from Nicole Young https://t.co/TMhthw0IPu pic.twitter.com/vJIGFTKbDV — Page Six (@PageSix) February 11, 2021

Dr. Dre a été hospitalisé en janvier dernier après une rupture d’anévrisme, avant de sortir deux semaines plus tard. Le rappeur a récemment accepté de payer 2 millions de dollars (1,65 millions d’euros) par mois de pension compensatoire temporaire à Nicole Young. Un premier arrangement qui, selon les informations de Page Six, aurait été mis en place temporairement afin d’éviter d’ajouter plus de stress dans la vie du rappeur.

Mais qui ne devrait pas empêcher une bataille juridique majeure entre Dr. Dre et sa future ex-épouse, pour le partage d’un patrimoine estimé à plus de 800 millions de dollars (659 millions d’euros).

