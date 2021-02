FreeBritney : Le père de Britney Spears perd le droit de contrôler seul les biens de sa fille

Une juge de Los Angeles a rejeté, ce jeudi 11 février, la demande du père de la chanteuse Britney Spears qui s’opposait à partager la gestion de la tutelle de sa fille avec une société de conseil.

Bessemer Trust Co., avait été nommée co-curateur en novembre dernier par la même magistrate. La société gérera donc dorénavant conjointement la fortune de la star, estimée à 60 millions de dollars, avec Jamie Spears qui en avait jusqu’alors le contrôle total.

L’avocat de la chanteuse de 39 ans a demandé «une division égale des responsabilités dans l’espoir que Jamie Spears et Bessemer Trust Co. trouvent la meilleure manière de s’occuper de ce patrimoine complexe pour le bien-être de sa cliente ».

Britney en conflit avec son père

Me Samuel Ingham a aussi rappelé que « sa cliente ne voulait pas de son père comme co-curateur », selon les propos rapporté par Variety. « Mais nous reconnaissons que son retrait constitue un problème séparé », a-t-il souligné, expliquant qu’il pourrait redemander ultérieurement à ce que Jamie Spears soit complètement écarté de la mise sous tutelle de Britney Spears.

En novembre, l’avocat avait affirmé que la chanteuse « avait peur de son père » et « ne remonterait pas sur scène tant qu’il serait en charge de sa carrière ».

La gestion désormais partagée de la fortune de la star sonne néanmoins déjà comme une première victoire pour les fans de chanteuse, qui cherchent depuis de nombreuses années à travers le mouvement #FreeBritney, à la libérer de sa mise sous tutelle qu’ils estiment abusive.

Britney Spears Hearing: Judge Overrules Father’s Objections to Joint Conservatorship Order https://t.co/m2gjuSt1vm — Variety (@Variety) February 11, 2021

Disponible depuis le 5 février aux Etats-Unis, le documentaire du New York Times « Framing Britney Spears », qui évoque notamment la misogynie dont a été victime la chanteuse ainsi que son placement sous tutelle suite à sa dépression en 2007, a suscité de nombreuses réactions à travers le monde et fait gagner de l’ampleur au mouvement #FreeBritney, qui espère maintenant que les prochaines audiences prévues les 17 mars et 27 avril prochains verront leur protégée totalement libérée de «l’emprise» de son père.

