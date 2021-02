Justin Timberlake présente ses excuses à Britney Spears et Janet Jackson

Dans un message posté sur son compte Instagram, l'ancienne star de Disney Justin Timberlake a présenté ses excuses à son ex-compagne Britney Spears et son ancienne partenaire de scène Janet Jackson.

Depuis la sortie du documentaire Framing Britney Spears, qui revient sur la descente aux enfers de l'ex-reine de la pop, le chanteur de 40 ans est la cible de graves accusations. «J'ai vu tous les commentaires et les messages (...) et je souhaite y répondre», a-t-il écrit sur le réseau social, ce vendredi 12 février.

«Je suis profondément désolé au sujet des fois où mes actions ont contribué à ce qui n'allait pas, les fois où j'ai parlé alors que je n'aurais pas dû, comme les fois où je me suis tû alors que j'aurais du parler» a-t-il regretté. Le chanteur a souhaité tout particulièrement «présenter ses excuses auprès de Britney Spears et Janet Jackson», à qui il «tient» et qu'il «respecte».

L'acteur de The Social Network a précisé qu'il avait souhaité répondre aux prises à partie parce qu'il considérait qu'il devait «prendre part à la conversation» sur le rôle des hommes dans le milieu culturel.

«L'industrie est pleine de dysfonctionnements. Elle place les hommes, en particulier les hommes blancs, dans la meilleure position pour accéder au succès», a-t-il affirmé, questionnant sa posture «d'homme privilégié».

l'AFFAIRE DU NIPPLE GATE

«Je n'ai pas agi parfaitement tout au long de ma carrière, au regard de ces enjeux (...) Je sais que ces excuses sont un premier pas, qui ne permettra pas d'absoudre mon passé», a-t-il admis. «Je veux prendre la responsabilité de mes actions du passé (...) Je peux faire mieux et je vais faire mieux», s'est-il finalement engagé en conclusion.

En 2004, alors qu'il chantait en duo avec Janet Jackson lors de la mi-temps du Super Bowl, le chanteur avait arraché une partie de son soutien gorge en direct, dévoilant l'un de ses seins à une Amérique révoltée. L'affaire du «Nipple Gate» a longtemps poursuivi la soeur de Michael Jackson, dont la carrière ne s'est jamais remise de l'incident.

A la lumière du documentaire, l'attitude du chanteur avec Britney Spears s'est retrouvée épinglée par de nombreux fans. Le chanteur et acteur est accusé d'avoir écorné la réputation de Britney Spears en assurant qu'elle l'avait trompé dnas le but de booster sa carrière solo.

A voir aussi :