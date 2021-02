Le prince Harry et Meghan Markle attendent leur deuxième enfant

Le petit Archie sera bientôt grand frère. Le porte-parole du prince Harry et de son épouse, Meghan Markle, a en effet annoncé à plusieurs médias britanniques, ce dimanche 14 février, que le couple royal attendait son deuxième enfant.

«Nous pouvons confirmer qu'Archie», le premier fils du Duc et la Duchesse de Sussex, «va être grand frère» ont ainsi fait savoir les futurs parents via leur agent.

Une nouvelle tombée en pleine célébration de la Saint-Valentin, la fête des amoureux, qui a immédiatement soulevé une vague de commentaires enjoués pour féliciter le couple qui, comme on le sait, s'est mis en retrait de la couronne britannique.

