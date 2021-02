Iris Mittenaere : sa réponse étonnante sur sa grossesse présumée

Baby bump ou pas baby bump ? Alors que la Toile s'enflammait sur une supposée grossesse d'Iris Mittenaere, l'ex Miss Univers a répondu simplement mais fermement. De quoi clôre définitivement la rumeur... jusqu'à la prochaine.

Alors que l'ancienne reine de beauté n'hésite pas à mettre en avant son couple formé depuis plusieurs mois avec Diego El Glaoui, elle se retrouve logiquement au centre de rumeurs au premier petit détail troublant. Sur Instagram, la jeune femme publiait sur Instagram une story d'elle, en jupe en tweed, arborant un (très) léger ventre rond, en ce week-end de Saint Valentin. Il n'en fallait pas plus pour enflammer ses fans qui savent que la jeune femme n'est pas contre l'idée de fonder une famille. Déjà en 2018, la jeune femme avait confié ses envies d'enfants à Télé 7 jours : «Trois, ce serait bien», avait-elle noté.

Face à un début de pluie de félicitations comme de questionnements sur son ventre bombé, Iris Mittenaere a préféré répondre : «Réponse collective : non je ne l'ai juste pas rentré :) J'ai souvent le ventre qui gonfle. Et ça me gonfle de le rentrer».

Des ballonnements bien assumés

Voilà qui devrait faire du bien à pas mal de femmes malmenées par le flot d'images parfaites de stars sur les réseaux sociaux. Car on a beau avoir été élue Miss Univers, on n'est pas pour autant épargnée par les petits maux de l'existence. Et c'est bien ce que compte assumer iris Mittenaere. «La moitié de mes copines ont ce problème là... Pour ma part, quand je ne mange pas du tout de gluten de la journée, je suis moins ballonnée... Je prends des probiotiques mais rien de miraculeux», a-t-elle ajouté, expliquant que se nourrir sainement est le premier des traitements, même si la jeune femme «n'y arrive pas trop».

Pour clôre la conversation sur ses ballonnements, la star a une pensée pour les personnes souffrant du même inconfort digestif : «je pense qu'il faut décomplexer le ventre qui gonfle... On est pas mal dans ce cas». De quoi montrer à ses followers qu'elle n'est pas du genre à se dégonfler.

