Saint-Valentin : Laeticia Hallyday, David Beckham, Barack Obama... Les meilleurs clichés des stars

Malgré la pandémie et la vague de froid, pas de répit pour la planète people en proie à une pluie de coeurs et une profusion de roses sur les réseaux sociaux. Sélection des meilleurs clichés de stars.

Presque 20 ans d'amour pour Mélanie Thierry et Raphaël. La star de la série «En thérapie» a posté sur Instagram une photo pleine de tendresse sur laquelle on peut voir que son chanteur préféré prend toujours son pied.

Vincent Cassel ne manque pas une occasion de déclarer sa flamme à Tina Kunakey. Il n'aurait manqué la Saint-Valentin pour rien au monde.

Son épouse, elle, se place sur la même longueur d'onde que Mélanie Thierry et poste un cliché de pied. Tout est dit.

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert semblent toujours filer le parfait amour. Ils publient pour l'occasion de la fête des amoureux une vidéo touchante postée depuis Saint Barth où la veuve de Johnny vient de tourner une grande page de sa vie. On peut la voir tout sourire quand lui, plonge ses yeux dans les lunettes polarisées de sa compagne.

Dans la famille Johnny, on voudrait la fille. Laura Smet a posté une photo de son amoureux, Raphaël Lancrey-Javal, regard lointain, torse nu et mains arrimées au gouvernail d'un bateau. «J'irai au bout du monde avec toi #jet'aime», peut-on lire en légende. Une belle déclaration dans une période où les déplacements ne sont pas si faciles.

Habituellement très secrète quant à sa vie amoureuse, la chanteuse Shy'm envoie les vieilles habitudes au panier avec un cliché de son compagnon. Tout en humour néanmoins, on peut voir la nuque de son homme rehaussée d'une coupe de cheveux plutôt approximative. En légende, une belle déclaration...

Barack Obama, David Beckham... La fête des amoureux côté classe internationale

«Michelle, ma belle» auraient chanté un groupe bien connu de Liverpool. Mais c'était compter sans Barack Obama qui fête la Saint-Valentin en famille et publie un rare cliché à cette occasion. «Joyeuse Saint-Valentin aux trois qui n'échouent jamais à me faire sourire. Votre lumière éblouissante rend tout plus lumineux».

En retour, Michelle Obama se tourne également vers la lumière avec un tendre message filant la métaphore de son mari : «Joyeuse Saint-Valentin @Barack Obama ! La vie est toujours plus lumineuse quand je suis à tes côtés», peut-on lire sous une photo du couple prise lors d'une exposition.

David Beckham, lui, fait dans le classique mais intemporel. On peut voir le footballeur dans un grand éclat de rire accompagné de Victoria tendrement blottie dans ses bras, un verre à la main. La légende rend hommage «à la plus formidable des mamans et la plus inspirante des épouses».

De son côté, Nicole Kidman se veut plus «Pyjama party», enlaçant son mari Keith Urban. Si la photo est volontairement floue, l'actrice semble avoir revêtu un ensemble de nuit en satin mauve et embrasse le musicien à pleine bouche sur un banc. Un instant passionné mais tout en simplicité.

Chris Hemsworth et Elsa Pataky semblent bien s'amuser. Les amoureux postent ainsi un selfie plutôt spontané, leurs yeux bien assortis.

Courteney Cox attend, elle, le retour de l'être aimé, Johnny Mc Daid. La comédienne publie une vidéo d'eux deux au piano et explique qu'elle n'en «peut plus d'attendre de le revoir».

Les deux tourtereaux ne se seraient pas revus depuis le début du confinement, il y a plus de 150 jours.

