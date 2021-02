Tombola solidaire d'Angèle : des stars internationales réunies dans la lutte contre le cancer des enfants

Ambassadrice de l'association KickCancer, Angèle a organisé une tombola solidaire. Une très belle initiative réunissant un véritable casting de stars 5 étoiles.

Angèle a choisi ce lundi 15 février, journée internationale de lutte contre le cancer pédiatrique, pour lancer sa grande tombola solidaire au profit de KickCancer, une jeune fondation belge finançant notamment des projets de lutte contre les cancers chez les enfants, par le biais notamment de la recherche médicale.

Pour cela, rien de tel qu'être soutenu par des stars. Et pas n'importe lesquelles. La chanteuse belge a reçu le soutien de personnalités telles que Stromae, Guillaume Canet, Christine and the queens, Clara Luciani, Julien Doré, Aya Nakamura, mais aussi Kylie Minogue, Sofia Coppola, le duo d'artistes plasiticiens Pierre et Gilles, Riad Sattouf ou encore Dua Lipa et Damso.

Des lots très originaux pour une bonne action

En achetant un ticket de tombola à 10 euros, on peut ainsi tenter de gagner de nombreux lots très VIP. Parmi eux, beaucoup de fans et de musiciens en herbe devraient être intéressés par le piano d'Angèle sur lequel elle a notamment composé «Ta reine», signé par l'artiste elle-même. D'autres lots devraient faire sensation, comme cette photo touchante de Bill Murray pendant le tournage de «Lost in Translation» prise par Sofia Coppola, la paire de santiags de Julien Doré dans le clip de «Nous», ou une journée sur le plateau de tournage d'Astérix et Obélix réalisé par Guillaume Canet. L'occasion de tenter de tailler le bout de gras avec une belle brochette d'artistes comme Philippe Lellouche, Marion Cotillard ou Jonathan Cohen.

En quelques heures, le post Instagram d'Angèle a été liké par plus de 61 500 personnes. Espérons que la générosité puisse être à la hauteur de l'engouement pour l'initiative solidaire de la chanteuse.

