Top Chef : Adrien Cachot explique les origines de son image hautaine

Il est sans doute l'un des candidats de Top Chef les plus marquants - et les plus aimés - du concours culinaire. Pourtant Adrien Cachot partait de loin avec une image froide, voire «hautaine». Un candidat incompris avant un heureux retour de situation.

Il n'a pas gagné l'édition de Top Chef face à David Galienne, mais plutôt une sacrée notoriété auprès des fans de l'émission. «Je ne m'attendais pas à cette cote de sympathie», a-t-il révélé au journal Le Monde. Il faut dire que la production n'a pas vraiment mis en confiance l'ancien candidat qui n'était peut-être pas le plus malléable de la cuvée 2020.

«Elle (la production, ndlr) pensait que j'allais être détesté, catégorisé parisien. Tout ça parce qu'on m'a demandé de sourire, et que je n'ai pas souri. Parce qu'on m'a dit de dire "vous" à Paul Pairet et que je ne l'ai pas fait parce qu'il me tutoyait», a révélé le jeune chef qui était en effet très «nature» sur le plateau de tournage, n'hésitant pas par exemple à filer aux toilettes en pleine épreuve ou rester de glace et nonchalant lors d'épreuves particulièrement stressantes.

Un scénario imprévisible

Alors que la production ne s'y attendait pas, la popularité d'Adrien Cachot est montée crescendo tout au long du concours diffusé pendant le premier confinement en 2020. Le candidat atypique et aux goûts culinaires étonnants, se démarque alors peu à peu jusqu'à devenir l'un des poids lourds de l'équipe de Paul Pairet. La réaction de la production ne s'est pas fait attendre, et elle se serait excusée de l'avoir jugé «hautain», selon Le Monde.

Depuis, à seulement 31 ans, et malgré la fermeture des restaurants, Adrien Cachot voit son avenir plus radieux. «Avant c'était toujours "désolé, on ne peut pas vous prêter 40 000 euros". Aujourd'hui, j'ai appelé la banque : "oui allô, monsieur cachot, vous ouvrez un restaurant ? Quelle bonne nouvelle !" On me respecte», explique-t-il dans les colonnes du quotidien.

Que les adeptes de la cuisine gourmande et créative d'Adrien Cachot se consolent, puisque le chef pense ouvrir une nouvelle adresse avant cet été dans la capitale, selon Le Monde. Le perdant de la onzième édition prépare également un livre.

