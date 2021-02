Meghan Markle et le prince Harry : l'interview d'Oprah Winfrey qui pourrait faire date

Meghan Markle et le prince Harry auraient accepté d'accorder leur première interview depuis leur départ d'Angleterre à Oprah Winfrey.

Alors que la maman du petit Archie vient tout juste d'annoncer sa deuxième grossesse, elle devrait maintenant se livrer à l'exercice de la confession télévisuelle. Selon les informations de la chaîne CBS, elle devrait d'abord se retrouver en tête à tête avec la papesse de la télévision américaine pour une «conversation intime» et évoquer «sa vie au sein de la famille royale, son mariage, sa maternité, son travail philanthropique et la manière dont elle gère la pression médiatique».

Dans un second temps, le prince Harry devrait rejoindre Oprah Winfrey et son épouse pour parler déménagement aux Etats-Unis ainsi que de «leurs futurs espoirs et rêves quant à leur famille en train de s'agrandir».

Une interview qui pourrait faire trembler la couronne

Les téléspectateurs devront donc se préparer un joli plateau-repas le dimanche 7 mars prochain, la date diffusion de l'interview étant déjà annoncée, tout comme sa durée : pas moins de 90 minutes.

Moins d'un an après leur sortie de la famille royale, les révélations pourraient être fracassantes. D'abord parce que Meghan Markle est très amie avec Oprah Winfrey et pourrait se sentir ainsi plutôt à l'aise pour se livrer, mais aussi parce que le «Megxit» est déjà plus qu'engagé et malgré les négociations encore en cours, Elizabeth II ne semble pas partie pour faire de trop gros cadeaux à son petit-fils. Ils n'auraient donc plus grand chose à attendre de Buckingham Palace. A moins que l'annonce de cette interview ne fasse trembler la Couronne qui pourrait alors mettre de l'eau dans son royal vin...

Invitée sur le plateau de CBS il y a près d'un an, Oprah Winfrey avait vanté les mérites de la duchesse de Sussex : «si les gens connaissaient vraiment Meghan, ils sauraient qu'en plus d'être gracieuse et dynamique, elle bénéficie d'un grand coeur, chaleureux et aimant», avait affirmé la productrice et journaliste. Des qualités que l'on reconnaissait déjà à sa défunte belle-mère, Lady Diana. De quoi agacer un peu plus sa Majesté Elizabeth II ?

