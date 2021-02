Les acteurs de Game of Thrones Kit Harington et Leslie Rose parents d'un petit garçon

En couple depuis près de dix ans, les acteurs de la série Game of Thrones Kit Harington et Leslie Rose ont accueilli leur premier enfant.

Le porte-parole de l'acteur a dévoilé le sexe du nouveau-né ce mardi à Page Six, et il s’agit d’un garçon. Les parents sont «très très heureux », a-t-il précisé.

Le site américain a en outre publié les premières photos des deux stars avec leur bébé, des clichés «volés» mardi lors d'une sortie à trois dans les rues de Londres.

Kit Harington and Rose Leslie photographed with baby for first time https://t.co/omTZtm2CdF pic.twitter.com/W6cSHwYy67 — Page Six (@PageSix) February 16, 2021

Désormais parents, une nouvelle vie commence pour les deux acteurs qui s’étaient rencontrés sur le tournage de Game of Thrones en 2012 et avaient eu un véritable coup de foudre l’un pour l’autre.

Au printemps 2019, alors que GOT achevait son ultime saison, Kit Harington avait évoqué son désir de paternité dans une interview pour InStyle : «Le travail le plus important que j'aurai jamais touche à sa fin. Enfin, pas le plus important. J'espère que je serai père», avait-il confié.

Les Marcheurs Blancs font maintenant place aux couches pour bébé et ce n’est pas une mince affaire non plus devrait bientôt en convenir l’interprète de Jon Snow…

