Rihanna : une photo d’elle seins nus avec le dieu Ganesh fait polémique en Inde

Pour promouvoir sa marque de lingerie Savage X Fenty, Rihanna a posté une d’elle seins nus sur les réseaux sociaux, portant un pendentif représentant le dieu hindou Ganesh. Un cliché qui a provoqué un tôlé en Inde.

Seulement vêtue d’un short en satin mauve et de bijoux, la chanteuse est accusée à la fois d’appropriation culturelle et de blasphème envers la religion hindoue. Dans l’hindouisme, Ganesh, représenté comme un homme à tête d’éléphant, est le dieu de sagesse, de l’éducation et de la prudence, et est l’un des dieux les plus sacrés.

Si près de 10 millions de ses fans ont liké sa photo sur Instagram, à l’inverse sur Twitter, de nombreux internautes se sont dits choqués que l’image de Ganesh soit ainsi utilisée, en utilisant notamment le hashtag #GaneshaInsulted (GaneshInsulté en français). Comme le souligne CNN, le député Ram Kadam a immédiatement réagit, déclarant : «Porter un médaillon du dieu Ganesh nue blesse les sentiments des Hindous. Le ministre en chef du Maharashtra et le ministre de l'Intérieur devraient en prendre connaissance et ordonner immédiatement une procédure pénale contre Rihanna.»

D’autres internautes se sont montrés choqués par l’utilisation de leur dieu par la chanteuse. «Rihanna !! Arrête d'utiliser ma religion comme un symbole esthétique !! Cette figurine de ganesh au bout de la chaîne est une figure sainte et sacrée pour nous les hindous», «Pourquoi utiliser le collier de Ganesh alors qu'il est vénéré dans la religion hindoue ?» ou encore «Pour qui te prends-tu ? Tu ne peux pas insulter notre religion comme ça. Ganesh n'est pas un bijou, il dépasse ton imagination», peut-on lire dans les commentaires.

rihanna !! stop using my religion as an aesthetic !! that ganesh figurine at the end of the chain :( is a holy and sacred figure for us hindus — ً kani | HBIUARY (@09S00B) February 15, 2021

Why use ganesha necklace when he is worshipped in Hindu religion? — breakingsterotypes (@dhara16) February 15, 2021

Who the hell do u think u r???



U can't insult our religion like this. Lord Ganesha is Not A Piece Of Jewelry, he's beyond your imagination.



Seems like your doing this for purpose ....





U have to pay it off some day.... Karma does exist. — Pranjal Pachori (@_p_r_a_n_j_) February 16, 2021

Selon l'AFP, le Conseil mondial Hindou, groupe rattaché au parti nationaliste, a déposé une plainte pour que Twitter et Facebook (qui détient Instagram) retirent cette photo, et engagent des sanctions contre la star.

Une polémique de plus pour Rihanna, déjà dans le viseur des autorités indiennes. L’interprète de «B*tch Better Have my Money» a en effet été recadrée par un membre du gouvernement pour avoir soutenu les manifestations contre la réforme de l’agriculture en Inde.

