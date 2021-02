OpenLux : Shakira épinglée dans une enquête sur le système fiscal du Luxembourg

Shakira s'enfonce. Déjà prise en grippe par le fisc espagnol, la chanteuse a été citée dans une enquête sur l'évasion fiscale au Luxembourg.

Selon Le Monde et les 16 médias partenaires à l'origine de ces révélations, baptisées OpenLux, Shakira aurait placé une partie de son argent au Luxembourg alors qu'elle vit actuellement à Barcelone. Elle est donc censée payer ses impôts en Espagne.

La star colombienne n'est pas la seule à avoir été épinglée. De nombreuses personnalités ont placé certains de leurs actifs au Luxembourg : entre autres, la première fortune française Bernard Arnault, le tennisman Jo-Wilfried Tsonga ou encore le golfeur Tiger Woods.

55.000 sociétés offshore

Le Luxembourg est un paradis fiscal, et ce n'est pas nouveau. Mais l'enquête publiée ce mois de février a pu mettre au jour l'ampleur de ce système : 55.000 sociétés offshore ont été recensées. Il s'agit de sociétés qui existent, mais n'ont aucune activité, et pas non plus de salariés. Elles servent juste à placer de l'argent en toute discrétion. L'objectif étant de ne pas payer trop d'impôts, car le Luxembourg est très avantageux en matière de fiscalité.

Au total, l'enquête estime que ces sociétés offshore ont brassé plus de 6.500 milliards d'euros. Théoriquement, ce n'est pas illégal. Il faut juste que les profits soient déclarés. Le problème est argent échappe aux pays voisins du Luxembourg : chaque année, des millions d'euros de recettes fiscales sont perdus.

14,5 millions d'euros de fraude

C'est précisément ce que reproche la justice espagnole à Shakira. En 2017, une enquête nommée Paradise Papers a révélé des informations sur des sociétés offshore, dont certaines appartenant à Shakira. L'interprète de Hips Don't Lie est officiellement domiciliée au Bahamas, ce qui lui permet d'éviter de payer les impôts espagnols.

Elle est ainsi accusée d'avoir fraudé sur plusieurs années à hauteur de 14,5 millions d'euros. La justice espagnole a porté plainte contre elle. Les investigations se poursuivent pour prouver que Shakira habite bien à Barcelone, et non pas aux Bahamas.

