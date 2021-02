Voici pourquoi Simone Signoret n'a pas quitté Yves Montand après sa liaison avec Marylin Monroe

Le couple formé par Simone Signoret et Yves Montand a tenu malgré la relation que ce dernier a eu avec Marilyn Monroe, au début des années 1960. Pourquoi sont-ils restés ensemble malgré tout ? Benjamin Castaldi donne sa version de l’histoire.

Dans le livre Je vous ai tant aimés (Ed. Rocher) publié le 10 février, le petit-fils de Simone Signoret revient sur l’histoire d’amour entre la comédienne et Yves Montand. Couple médiatique incontournable à l’époque, ils sont au sommet de leur gloire lors de leur voyage aux États-Unis en 1960. Elle y reçoit l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film Les Chemins de la haute ville, une première pour une actrice française. Yves Montand, lui, pousse la chanson sur la scène de Broadway. Ils se lient alors d’amitié avec un autre couple très médiatique, Marylin Monroe et Arthur Miller, avec lequel ils deviennent inséparables.

Mais Simone Signoret doit retourner en France. Arthur Miller regagne sa demeure new-yorkaise. Tandis qu’Yves Montand et Marylin Monroe se retrouvent à tourner ensemble le film Le Milliardaire où ils entament une liaison. Sauf que cette infidélité du chanteur – qui n’en est pas à son coup d’essai – avec sa partenaire à l’écran s’étale rapidement en Une de la presse people. Simone Signoret tente de faire bonne figure, mais en privé, elle est anéantie par la trahison de celui qu’elle aime. Mais aussi par celle de Marylin Monroe, qu’elle considérait comme son amie.

«Montand avait toujours respecté un accord tacite noué avec Simone : les amours qui naissent en tournage ne viendront jamais corrompre la vie réelle. Mais la romance qu’il a eue avec Marilyn, en marge du film Le Milliardaire, a éclaté au grand jour. Ma grand-mère est devenue la cocue la plus connue du monde», révèle Benjamin Castaldi.

Selon le chroniqueur de Touche pas à mon poste, il y aura «clairement un avant et un après dans leur histoire. Car cela a marqué le début d’une lente dégradation physique pour Simone Signoret qui s’est oubliée dans l’alcool et a grossi».

Pourquoi, malgré la disparition du sentiment amoureux chez l’un et l’autre, sont-ils restés ensemble malgré tout ? «Parce qu’ils s’aimaient plus que tout. Et au-delà de ce que l’on peut imaginer», affirme Benjamin Castaldi, précisant que le couple aura finalement réussi à renouer de véritables liens peu avant la mort de Simone Signoret, qui est alors atteinte d’un cancer du pancréas. «Pour la première fois, je les ai vus très doux, intimes, je les ai surpris en train de regarder la télévision, main dans la main, avec la couverture qu’elle avait tricotée pour lui», se souvient-il.

