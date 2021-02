Blaise Matuidi et sa femme parents : son épouse dévoile le prénom de leur quatrième enfant

Le footballeur, vainqueur de la coupe du monde 2018 et sa compagne ont accueilli leur quatrième enfant. Trois semaines après la naissance de leur petite fille, Isabelle Matuidi a dévoilé une jolie photo du bébé.

Si Isabelle Matuidi est «dans (sa) bulle» depuis maintenant quelques semaines comme elle l'écrit sur son compte Instagram, elle a pris le temps de poster un cliché plein de tendresse de sa petite merveille. Une photo en noir et blanc, sur laquelle l'heureuse maman pose avec sa fille lovée dans ses bras et sagement endormie, accompagnée d'un message tout aussi affectueux : «trois semaines de toi aujourd'hui, trois semaines de bonheur infini».

La jeune femme diplômée en ostéopathie en a profité pour dévoiler le prénom du bébé. Une petite fille qui répond au joli nom de baptême de Nahla Ivy et vient agrandir la famille.

Le couple qui s'est rencontré alors que Blaise et Isabelle étaient adolescents file depuis plus de quinze le parfait amour et sont déjà parents de trois enfants : deux filles, Myliane et Naëlle, et un garçon, Eden. La petite Nahla Ivy pourra compter sur ses aînés pour la dorloter.

