La chanteuse Demi Lovato révèle avoir connu «3 AVC et une crise cardiaque» après son overdose en 2018

Demi Lovato n'a jamais caché son combat contre ses addictions et a choisi de le documenter encore davantage au travers d'une série documentaire intitulée «Dancing with the Devil» (Danse avec le diable). Dans une bande annonce rendue publique mercredi 17 février, la chanteuse de 28 ans revient sur l'overdose qui a failli lui coûter la vie en 2018.

«J'ai fait trois AVC, une crise cardiaque. Les médecins ont dit qu'il ne me restait que 5 à 10 minutes à vivre», peut-on entendre Demi Lovato raconter dans l'un des extraits. Selon le magazine People, la chanteuse a confié qu'elle gardait des séquelles depuis lors, notamment des «lésions cérébrales» qui ont engendré des angles morts dans sa vision.

«Je ne peux pas conduire de voiture [...] et j'ai aussi eu pendant longtemps du mal à lire. J'ai enfin pu lire un livre mais deux mois plus tard car ma vision était complètement floue», développe la jeune femme.

Avant cette overdose, Demi Lovato avait réussi à rester sobre pendant six ans. Cette rechute l'a presque tuée mais la chanteuse reste philosophe : «Tout cela est arrivé pour que j'apprenne certaines leçons. Ce fut un voyage douloureux et quand je regarde en arrière, je suis parfois triste en repensant à la souffrance que j'ai dû endurer pour surmonter ça. Mais je ne regrette rien».

Avec «Dancing with the devil» elle se dit prête à partager «le moment le plus sombre de [sa] vie». Sa famille et ses amis, parmi lesquels le chanteur Elton John, apparaissent à ses côtés dans le documentaire pour témoigner de son parcours. Les deux premières parties du reportage seront mises en ligne sur Youtube le 23 mars. Deux autres épisodes suivront par la suite, à un rythme hebdomadaire.

