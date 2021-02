Baptiste Giabiconi pose entièrement nu (ou presque) sur Instagram

Le mannequin Baptiste Giabiconi, ancien protégé du regretté Karl Lagerfeld, a un corps de rêve. Et il ne manque jamais une occasion de l’exposer… pour le plus grand plaisir de ses fans.

A l’été 2020, alors qu'il était en vacances en Corse, le beau gosse avait montré sa plastique parfaite à ses nombreux abonnés sur Instagram en posant de dos, au bord de sa piscine, dévoilant ainsi son fessier.

Jeudi 18 février, Baptiste Giabiconi a réitéré l'exercice mais en se positionnant cette fois-ci face au miroir. Hiver oblige, ce n’est pas à l’extérieur, sous les rayons du soleil, que l’on retrouve le mannequin, mais dans sa salle de bain. Prenant soin de cacher ses parties intimes avec sa main, l’homme tatoué s’est délesté de tous ses vêtements et a apparemment eu envie d'immortaliser ce moment.

Plus libre que jamais comme il le souligne en légende, et sans complexes, Baptiste Giabiconi est définitivement prêt à rejoindre le casting de l’émission «Stars à nu» sur TF1. Et une chose est sûre, ses 1,6 million d'abonnés sur Instagram ne sont pas restés insensibles à son charme.

