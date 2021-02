Friends : Courteney Cox rejoue le générique de la série au piano

Courteney Cox ne manque jamais une occasion de faire plaisir aux fans de «Friends». L’inoubliable interprète de Monica a publié une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle elle reprend, au piano, le générique de la série à succès.

On savait déjà qu’elle excellait en cuisine et avait eu recours à la chirurgie esthétique, mais on ignorait que la star possédait des talents de musicienne. Après avoir créé le buzz en novembre dernier en apparaissant avec une vraie dinde sur la tête pour Thanksgiving - en référence à une scène culte de «Friends» -, Courteney Cox s’est cette fois-ci installée au piano, et a joué «I'll Be There for You» des Rembrandt qui reste indéniablement associé au succès de la série.

Sur la vidéo, on découvre l’actrice de 56 ans, accompagnée du guitariste Joel Taylor. Et comme une grande professionnelle, elle n’a pas manqué d’intégrer les célèbres petits applaudissements qui ponctuaient le générique. «Faites-moi savoir ce que je devrais apprendre ensuite», a-t-elle lancé à ses fans.

Cette prestation n’est pas passée inaperçue. La meilleure amie de Jennifer Aniston a en effet reçu de nombreuses critiques élogieuses, et notamment de la part du footballeur David Beckham qui a tout simplement écrit : «OMG OMG».

