Omar Sy : Un internaute scandalisé par la cagnotte en hommage à Tonton David, l'acteur lui répond

En relayant sur Twitter l’appel aux dons lancé par les enfants du chanteur Tonton David mort brutalement le 16 février, Omar Sy s’est attiré les critiques d’un internaute. Mais l’acteur n’a pas attendu très longtemps pour répondre aux attaques.

Personne ne s’attendait au décès brutal de cette figure du reggae français à seulement 53 ans, des suites d’un AVC. Et surtout pas ses trois fils Samuel, Zachary et Théo, ainsi que sa fille Salomé, qui ne disposent pas d’assez d’argent pour lui offrir des funérailles dignes de ce nom. C’est pourquoi ils ont décidé, au lendemain de la mort de leur père, de faire appel à la générosité des fans et de lancer une cagnotte solidaire pour récolter les fonds nécessaires pour financer les funérailles.

Très sensible à cette initiative qui a déjà permis de réunir plus de 35.000 euros, l’acteur Omar Sy s’est empressé de publier le lien de la cagnotte sur les réseaux sociaux, en ajoutant en légende : «A partager svp, et pour ceux qui le peuvent, merci d’y participer».

«Si vous avez un peu de cœur, vous devriez comprendre»

Mais cet appel à la générosité n’a pas plu à tout le monde, et surtout pas à Pierre C. qui n’a pas manqué de répondre à l’interprète de «Lupin». «Pourquoi une cagnotte pour une ex-vedette, dont personne ne parlait avant sa mort et pas pour le pauvre balayeur dont la famille en aurait 1000 fois plus besoin ? Cet entre-soi des "vedettes" est obscène», a-t-il écrit. Face à cette attaque verbale, Omar Sy ne s’est pas tu. «Lisez le message de ses enfants et si vous avez un peu de cœur vous devriez comprendre», a-t-il commenté.

CAGNOTTE ORGANISEÉ PAR LES 4 ENFANTS DE TONTON DAVID





À PARTAGER SVP,





& POUR CEUX QUI LE PEUVENT,



MERCI D’Y PARTCIPER https://t.co/vqpdqKEGd9 — Omar Sy (@OmarSy) February 17, 2021

pourquoi une cagnotte pour une ex-vedette, dont personne ne parlait avant sa mort et pas pour le pauvre balayeur dont la famille en aurait 1000 fois plus besoin ? cet entre-soi des "vedettes" est obscène — Pierre C (@Initis_Oise) February 17, 2021

L’affaire aurait pu en rester là, mais c’était sans compter sur cet internaute visiblement très énervé. «Mais ça ne retire rien au fait que vous utilisez votre notoriété pour aider une ex vedette et que nous ne faites rien pour les vrais précaires», a-t-il lancé à l’acteur.

mais ça ne retire rien au fait que vous utilisez votre notoriété pour aider une ex vedette et que nous ne faites rien pour les vrais précaires — Pierre C (@Initis_Oise) February 17, 2021

Ce dernier, soutenu par d’autres Twittos, a tout simplement répondu : «Adressez-vous aux personnes dont c’est le rôle et la responsabilité. Merci bien».

En apprenant l’annonce de la disparition de Tonton David mardi 16 février, Omar Sy n’avait pas manqué de faire part de sa tristesse en publiant un émouvant message : «Que Tonton David repose en paix. «Le Blues des racailles», «Peuples du monde», toute mon enfance…».

A voir aussi