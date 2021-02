Top Chef : Philippe Etchebest, Hélène Darroze... Les salaires des chefs dévoilés

Combien gagnent les quatre stars des cuisines ? Le magazine Public s'est intéressé aux salaires de Paul Pairet, Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran, alors que la douzième saison de Top Chef est en cours.

Et sans surprise, c'est le chef Philippe Etchebest qui empoche le plus gros cachet. Le cuisinier et célèbre animateur de Cauchemar en cuisine empocherait 85.000 euros pour chaque saison de Top Chef. Il participe d'ailleurs à cette émission depuis 2014.

Ensuite viennent les chefs Hélène Darroze et Michel Sarran, tous deux arrivés lors de la saison 6, comme Philippe Etchebest. Hélène Darroze aurait négocié un contrat de 60.000 euros et Michel Sarran, 50.000 euros. Paul Pairet est le juré le plus récent. Engagé lors de la saison 11, il aurait touché 35.000 euros pour chaque saison de Top Chef.

Le magazine Public a également dévoilé les salaires des invités de Top Chef, présents pour un épisode et rémunérés en général entre 3.000 et 5.000 euros.

La douzième saison de Top Chef a débuté le 10 février sur M6. Les épisodes sont diffusés tous les mercredis soirs. Trois candidats ont déjà quitté l'aventure. Les autres continuent de participer à des épreuves inédites pour gagner le concours et succéder à David Gallienne, qui avait remporté la saison 11 en étant dans l'équipe d'Hélène Darroze.

