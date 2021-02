«Harry Potter» : Daniel Radcliffe a honte de son jeu d'acteur dans les films de la saga

Dans une interview accordée au magazine Empire, l'acteur britannique Daniel Radcliffe a avoué avoir honte de sa prestation dans la saga Harry Potter, qui l'a révélé au grand public.

Pour célébrer le vingtième anniversaire du Seigneur des Anneaux et de Harry Potter, le magazine Empire a consacré sa une aux deux acteurs principaux de ces célèbres sagas. C'est à cette occasion que Daniel Radcliffe a confié sa gêne face à son jeu d'acteur dans les premiers films.

«Je suis très gêné par une partie de mon jeu, évidemment», a-t-il ainsi déclaré. «C'est comme si vous demandiez : 'Quel regard portez-vous sur vos années jeunesse ?'». Plus loin, le comédien précise qu'il lui est «difficile de séparer ce qu'[il] ressen[t] pour Harry de ce qu'[il] ressen[t] pour les films». «Mais je suis très reconnaissant. Cette expérience m'a permis de découvrir ce que j'avais envie de faire jusqu'à la fin de ma vie. Découvrir ce qu'on aime très tôt dans sa vie, c'est une grande chance», a-t-il ajouté.

Dans cette même interview, les deux acteurs que les cinéphiles confondent régulièrement depuis plusieurs années sont revenus sur cette prétendue ressemblance physique. «Nous sommes tous les deux petits et nous avons le teint pâle, les yeux bleus et les cheveux bruns mais je ne trouve pas qu'on se ressemble», a estimé Daniel Radcliffe. «Mais notre apparence est similaire. Lorsqu'on me dit 'Le Seigneur des Anneaux', je réponds aussitôt 'non, c'est l'autre gars !'», s'est-il amusé.

